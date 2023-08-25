Соломия Витвицкая довела до слез трогательной встречей военного с дочерью и женой в прямом эфире

Телеведущая Соломия Витвицкая во время спецефира "Незалежність. Хоробрі серця" на телеканале "1+1 Україна" осуществила мечты девушек-подопечных НДСЛ "Охматдет" Насти и Вики.

16-летняя Вика и 14-летняя Настя – подруги, которые сначала познакомились еще в реанимации полтавской больницы, а позже судьба свела их в Киеве. Теперь девочки лежат в одной палате в отделении ургентной хирургии.

Соломия Витвицкая с гостями эфира / Фото: пресслужба каналу "1+1"

В разговоре со школьницами Соломия Витвицкая узнала об их самых заветных мечтах. Да, оказалось, что Вика мечтает стать телеведущей. Соломия сразу предложила девушке воплотить эту мечту в реальность: на День Независимости провести праздничный эфир вместе. Настя же раньше рассказывала, что мечтает встретиться со своим любимым певцом – DZIDZIO. Она не раз бывала на его концертах и снова хотела увидеть звезду. Соломия связалась с артистом, и он сразу согласился и посетил прямой эфир, чем вызвал настоящие неподдельные эмоции счастья у девушек. Певец также пообещал помочь организовать для Насти фотосессию.

Соломия Витвицкая с гостями эфира / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я сидела рядом с девушками и видела, что когда DZIDZIO подарил цветы – никаких эмоций у них не было. И через мгновение, сначала Вика таки узнала своего кумира, а тогда уже у Насти тоже округлились глаза, а тогда удивление, радость, восторг!" Счастлива быть свидетелем осуществления этой детской мечты — встречи с любимым артистом. И спасибо Михаилу, что все удалось", — делится Соломия Витвицкая.

DZIDZIO с Настей и Викой / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Но главный сюрприз ждал впереди. Как оказалось, Соломия и команда ТСН сделали все возможное, чтобы в День Независимости исполнились все мечты, даже самые сокровенные. Ранее во время экскурсии по каналу, Настя поделилась с ведущей, очень переживающей за своего отца, который сейчас защищает нашу страну на фронте. Ждала его своего дня рождения, но он не смог приехать. В этот день сюрприз ждал как девочку, так и ее маму Лину, – папа-защитник все же приехал в семью на один день. Семья не могла сдержать слез и поверить, что вчерашняя мечта стала сегодняшней реальностью.

Настя с отцом / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Когда мы говорим о храбрых сердцах — мы все понимаем, что это обо всех украинцах. Мечты обязательно должны осуществляться. А особенно — детские! Было сложно договориться, чтобы папу Насти отпустили на день, но все получилось просто супер. Ну разве это не чудо?", – говорит ведущая, также не сдерживая слез радости.

Соломия Витвицкая с гостями эфира / Фото: пресслужба каналу "1+1"

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