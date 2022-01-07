Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова заколядовали и умилили фанов

Звездные кумовья вместе праздновали Сочельник.
Звездные кумовья Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова вместе праздновали Сочельник.
Ведущая канала "1+1" пришла в гости к своему крестнику, первенцу певицы, Ивану. После ужина знаменитости решили заколядовать. Витвицкая и Тарабарова исполнили колядку "Нова радість стала" и запостили видео в Instagram.
"Христос родился! Славим его!" – написала исполнительница.
В ответ пользователи выразили комплименты в комментариях.
- Очень красивая коляда
- Хорошо спели
- Слова "Нової радості" на музыку "Добрий вечір". Прекрасный ремикс. С праздником вас
- Очень мило поете
- Какие красивые
- Молодцы
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