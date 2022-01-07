Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова заколядовали и умилили фанов

Звездные кумовья вместе праздновали Сочельник.

Звездные кумовья Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова вместе праздновали Сочельник.

Ведущая канала "1+1" пришла в гости к своему крестнику, первенцу певицы, Ивану. После ужина знаменитости решили заколядовать. Витвицкая и Тарабарова исполнили колядку "Нова радість стала" и запостили видео в Instagram.

"Христос родился! Славим его!" – написала исполнительница.

В ответ пользователи выразили комплименты в комментариях.

Очень красивая коляда

Хорошо спели

Слова "Нової радості" на музыку "Добрий вечір". Прекрасный ремикс. С праздником вас

Очень мило поете

Какие красивые

Молодцы

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