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Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова заколядовали и умилили фанов

Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова заколядовали и умилили фанов

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Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова заколядовали и умилили фанов

Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова / instagram.com/solomiyavitvitska

Звездные кумовья вместе праздновали Сочельник.

Звездные кумовья Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова вместе праздновали Сочельник.

Ведущая канала "1+1" пришла в гости к своему крестнику, первенцу певицы, Ивану. После ужина знаменитости решили заколядовать. Витвицкая и Тарабарова исполнили колядку "Нова радість стала" и запостили видео в Instagram.

"Христос родился! Славим его!" – написала исполнительница.

В ответ пользователи выразили комплименты в комментариях.

  • Очень красивая коляда
  • Хорошо спели
  • Слова "Нової радості" на музыку "Добрий вечір". Прекрасный ремикс. С праздником вас
  • Очень мило поете
  • Какие красивые
  • Молодцы

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