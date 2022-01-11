Соломия Витвицкая назвала цены на отдых на горнолыжном курорте в Грузии

Ведущая катается на лыжах в Сванетии.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая отдыхает вместе с подругами на горнолыжном курорте в Грузии.

Так, звезда канала 1+1 катается на лыжах в Сванетии. Знаменитость призналась, что когда приехала туда, то не подозревала, что кроме очень красивой природы там еще можно кататься на лыжах, поскольку это "не такой популярный курорт как Гудаури и Бакуриани". Своим поклонникам телеведущая решила назвать цены за такой отпуск.

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska

Так, в фотоблоге Витвицкая написала, что от Тбилиси и Батуми можно доехать туда на такси за 500 лари (около 4400 гривен). Впрочем, компания арендовала авто в Батуми и доехала в Сванетию за 6 часов.⠀

"Отели расположены в Местии — это сердце Сванетии. И именно здесь в основном и останавливаются туристы. Цены в сутки колеблются от 200 гривен до 2500-3000 гривен. Есть варианты с завтраками и парковкой. Каждый может найти что ему нужно. Самые популярные трассы — это Тетнульди и Хацвали. Мы поехали на Тетнульде – такси туда и обратно – 30 лари с человека, или 150 лари с авто – 5-6 человек. Скипасы на весь день стоят 40 лари. Один спуск – 7 лари", – поделилась звезда.

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия также добавила, что прокат полной экипировки для катания на лыжах, а это сами лыжи, палки, сапоги и шлем, стоят 40 лари (355 грн). Впрочем, она отметила, что выбор очень ограничен, а качество не самое лучшее.

Если захочется согреться горячим напитком, то в кофейне на горе придется заплатить за чай – 5 лари (44 грн), за глинтвейн – 12 (106 грн). Цены на блюда варьируются от 15 до 30 лари (133-266 грн).

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska

"10 января людей было так мало, что я чувствовала себя повелительницей горы и подъемников. В общем, есть три подъемника с одной стороны — это одна линия к вершине. И еще один лифт с другой стороны. Есть выделенные трассы, а также очень много склонов, где катают фрирайтеры", – добавила она.

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