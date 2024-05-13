Соломия Витвицкая очаровала образом в необычной вышиванке и шокировала сходством с дочерью гетмана Украины

Ведущая ТСН и "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая воспроизвела образ из известной картины художницы Ольги Мордвиновой, на которой изображена средняя дочь гетмана Украины Павла Скоропадского – Елизавета.

Так, для необычной фотосессии знаменитость одела белую вышиванку, созданную по эскизам вышитой рубашки из картины Елизаветы Скоропадской, венок и разноцветные бусы.

Соломия Витвицкая и Елизавета Скоропадская. Фото: пресс-служба "1+1 Марафон"

К слову, портрет, который воспроизвела Соломия Витвицкая, долгое время считался пропавшим. Впрочем, недавно его нашли. Картина с дочерью гетмана Украины висит в Германии в семье Екатерины Шаль уже 40 лет. Как оказалось, историческое полотно попало в их руки случайно. По словам владелицы, портрет приобрел ее отец на гаражной распродаже, где ценную вещь отдавали даром. Правда, тогда они еще не догадывались, кто на нем изображен. После победы Украины семья обещает вернуть произведение искусства на Родину.

Портрет Елизаветы Скоропадской

"Обожаю истории, когда все пазлы складываются. Радуюсь, что украинский артефакт найден и наконец вернется в Украину. Нам нужно помнить своих героев и беречь свое достояние, а Елизавета Скоропадская была именно такой женщиной, которая болела за все украинское и даже в эмиграции поддерживала украинцев. И то, что сейчас современный бренд одежды воспроизвел ее вышиванку – это очень круто и ценно. Такие вещи обычно становятся оберегами", – прокомментировала владелица портрета.

Напомним, недавно победитель "Евровидения-2024" Nemo перепел трек Jerry Heil и alyona alyona "Teresa & Maria" и восхтил своим голосом.

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