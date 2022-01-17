Соломия Витвицкая ошеломила видео, на котором мастерски катается на лыжах

Соломия Витвицкая ошеломила видео, на котором мастерски катается на лыжах

Звезда отдыхает на горнолыжном курорте Грузии.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая наслаждается отдыхом в Грузии.

В частности, знаменитость катается на лыжах в Сванетии. К слову, в своем Instagram Соломия показала интересное видео, на котором она покоряла горные склоны.

Ведущая мастерски катается на лыжах.

"Мой первый спуск за несколько лет", — поделилась ведущая.

Кстати, во время отдыха звезда наслаждается просто невероятными пейзажами. Вокруг ведущей красуются заснеженные горы.

"Трасса только для меня. И такой вид вокруг, что меня порвало на молекулы", — поделилась впечатлениями Витвицкая.

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