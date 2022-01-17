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Соломия Витвицкая ошеломила видео, на котором мастерски катается на лыжах

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Соломия Витвицкая ошеломила видео, на котором мастерски катается на лыжах

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska

Звезда отдыхает на горнолыжном курорте Грузии.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая наслаждается отдыхом в Грузии.

В частности, знаменитость катается на лыжах в Сванетии. К слову, в своем Instagram Соломия показала интересное видео, на котором она покоряла горные склоны.

Ведущая мастерски катается на лыжах.

"Мой первый спуск за несколько лет", — поделилась ведущая.

Кстати, во время отдыха звезда наслаждается просто невероятными пейзажами. Вокруг ведущей красуются заснеженные горы.

"Трасса только для меня. И такой вид вокруг, что меня порвало на молекулы", — поделилась впечатлениями Витвицкая.

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