Соломия Витвицкая осуществила мечту 13-летней девушки, маму которой убили оккупанты

Неравнодушные волшебники вместе с благотворительным проектом "Здійсни мрію" 1+1 media исполнили желание 13-летней Кати, пострадавшей в обстреле в Краматорске. Девушке устроили модную фотосессию и разместили ее в журнале.

В апреле 2022 года россияне обстреляли ракетами вокзал в Краматорске – погибли 59 человек, более 300 получили ранения. Среди них была и школьница Катя Иоргу, – она с родными тогда стояла в очереди на эвакуацию. Ее мама погибла, а девушка получила тяжелые поражения ног. Вспоминает как пришла в себя от крика: "Ложись". После шока звала маму, но уже в больнице узнала, что ее не стало. Сейчас Катей и ее сестричкой занимается тетя. Путь Кати к восстановлению – сложные операции и длительная реабилитация. Благодаря медикам и психологам Охматдет заметны первые изменения к лучшему.

Несмотря на весь пережитый ужас, девушка обретает силы жить и мечтать. Катя любит рисовать, делать картины со стразами и мечтает стать моделью и появляться на страницах журналов! Украинский фотограф Татьяна Бундзило, подруга Соломии Витвицкой, решила приблизить Катю к осуществлению ее мечты, подарить впечатление. Девочка получила профессиональную фотосессию – в студии, в нескольких стильных образах, с профессиональной прической и макияжем. С Катей также снялась ее сестричка Юля.

Соломия Витвицкая осуществила мечту девочки из Краматорска / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Соломия Витвицкая осуществила мечту девочки из Краматорска / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Соломия Витвицкая осуществила мечту девочки из Краматорска / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Мне хотелось утешить, доставить радость девочкам, пережившим такое горе… И в этой страшной войне жизнь должна продолжаться. Нашла студию и собрала команду – лучших украинских фэшн-специалистов. Было очень волнительно, но Катя и Юля смогли довериться мне. Чудо есть! И мы можем создать его для других", – рассказала Татьяна Бундзило.

Волшебники благотворительного проекта "Здійсни мрію" вместе с ведущей Соломией Витвицкой договорились о публикации фотосессии девушки в новом зимнем выпуске глянцевого журнала NOVA Kids. И вот на очередном концерте Соломии Витвицкой в Охматдете – ведущая торжественно вручила журнал Кате! Это был невероятный новогодний сюрприз. Девушка не могла поверить, что ее мечта сбылась так быстро. Это добавляет веры в добрых людей, в то, что она сможет справиться со взрослой жизнью без мамы… И добиться успеха, осуществить мечту.

Соломия Витвицкая осуществила мечту девочки из Краматорска / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Соломия Витвицкая осуществила мечту девочки из Краматорска / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Чтобы удалось психологически помогать детям в больницах во время войны, — делайте донаты для проекта "Здійсни мрію" на платформе.

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