Соломия Витвицкая отреагировала на слухи, что начала встречаться с женатым мужчиной

Ведущая расставила точки над "i" в этом вопросе.

Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая, которая несколько недель назад рассекретила своего нового любимого, прокомментировала слухи вокруг их романа.

В частности, злые языки поговаривали, что мол Витвицкая и ее новый избранник, военный Алексей Ситайло начали встречаться, когда мужчина еще был официально женат.

По словам ведущей, до нее такие слухи не доходили. Также она отметила, что на момент их романа они оба были свободны:

"Мы были оба разведены", — коротко прокомментировала Витвицкая "Люкс ФМ".

Также ведущая призналась, что с бывшей женой своего возлюбленного не общается. Однако Витвицкая не скрывает, что в дружеских отношениях осталась со своим экс-мужем Владом Кочатковым. Как только Соломия запостила фото с новым избранником, Влад сразу поздравил бывшую жену и пожелал ей счастья.

Соломия Витвицкая с новым возлюбленным / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

По словам Витвицкой, ее нынешний возлюбленный Соломию к бывшему мужу не ревнует:

"Да нет. Все хорошо. Ты или доверяешь человеку, или не доверяешь. А какая-то ревность... Мне кажется, если ты в себе сомневаешься... А у меня избранник такой, уверенный в себе мужчина", — объяснила Витвицкая.

Отметим, что любимый Соломии Витвицкой Алексей Ситайло был женат и от предыдущих отношений имеет сына.

Напомним, ранее мы писали о том, что избранник Соломии Витвицкой до начала полномасштабного российского вторжения был председателем Середино-Будского суда Сумской области. На днях возлюбленный ведущей поделился, как добровольцем пошел на войну и как проходит его служба в рядах ВСУ.

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