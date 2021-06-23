Также ведущая рассказала о своем отношении к Кузьме Скрябину и Опре Уинфри.

Ведущая проекта "Вражаючі історії ТСН" Соломия Витвицкая ответила, что натолкнуло ее рассказать о разводе с мужем.

Так, звезда стала героиней нового интервью PRO:WIDER. В разговоре с певцом Владом Дарвиным знаменитость вспомнила, что именно он был одним из первых людей, кому ведущая призналась, что рассталась с Владом Кочатковым.

Также Соломия ответила, думала ли о том, чтобы скрыть от общественности свой развод. Так, звезда отметила, что это не имело бы смысла, поскольку ее фолловеры уже начали обращать внимание на семейные отношения с эксом и спрашивать о Владе. Телезвезда решилась рассказать поклонникам накануне Дня влюбленных.

"Это приближался День влюбленных и у меня куча запросов на интервью о второй половинке. Я начала отказывать, пресс-служба не могла понять, почему, ведь я всегда охотно об этом рассказывала. Как-то оно стало понятно, что нужно уже говорить, потому что уже прошло на тот момент полгода, как мы уже разъехались", — поделилась она.

Витвицкая отметила, что благодарна за поддержку бывшего, а также за все, что они пережили: "Было много хороших, феерических моментов, красивых путешествий, классных встреч".

Кроме того, телезвезда ответила, готова ли к новым отношениям.

"Я думаю, что точно скажу, когда меня встретит мужчина, с которым я что-то почувствую, какая-то искра промелькнет. Думаю, что уже достаточно времени прошло с тех пор, как мы разъехались, и осознание и принятие самой ситуации, которая изменилась, уже прошло. Если так сложится, то конечно, я верю в любовь, в семью, для меня это, кажется, самое важное, что вообще в жизни в любых людей. Это номер один в моем рейтинге", — призналась ведущая.

Сейчас самая заветная мечта Соломии — прочная и уютная семья.

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В своем интервью Соломия также вспомнила Кузьму Скрябина. Звезда призналась, что он был лучшим соведущим.

"У меня очень гармонично выходит вести грандиозные мероприятия с очень веселыми соведущими. Когда меня спрашивают кто был для меня лучшим соведущим — я всегда вспоминаю Кузьму, потому что с ним было очень комфортно. Это был такой парень, с которым ты чувствовала себя королевой. Он на себя брал, возможно, даже негативную сторону, много вещей переводил в юмор, но всегда свою соведущую, по крайней мере мне так кажется, он превозносил так, что ты себя чувствовала принцессой. У Кузьмы очень органично это получалось. Я всегда вспоминаю его с большим теплом и говорю, что это один из моих любимых соведущих", — поделилась Витвицкая.

Соломия призналась Дарвину, что ее очень вдохновляет личность Опры Уинфри. По мнению телеведущей — она удачный пример того, как успешность можно реализовать в социально важные темы. А "глыбой" украинского телевидения Соломия считает Аллу Мазур, и с теплотой вспоминает момент, когда в августе в 2011 году на одной сцене с ней представляла новый проект — ТСН-Особливе.

Напомним, недавно экс-муж Соломии Витвицкой неожиданно поздравил ее с днем рождения. Влад адресовал бывшей много приятных слов.

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