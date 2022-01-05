Соломия Витвицкая поделилась редким фото с отцом и показала брата-красавца

Ведущая продолжает семейный тур по Украине.

Звезда канала 1+1 Соломия Витвицкая новогодние каникулы решила посвятить встречам со своей семьей.

Как известно, на Новый год ведущая ТСН была во Львове, где встретилась с мамой и сестрами. Далее знаменитость отправилась в Луцк, где ее ждал брат Северин. После этого путешественница уехала в Житомир и увиделась со своим отцом.

Соломия Витвицкая с братом / instagram.com/solomiyavitvitska

Мужчина встречал знаменитую дочь гостеприимно – отец накрыл стол, на котором было мясо по-еврейски и фитнесс-салат. Также Витвицкая поделилась с поклонниками трогательным фото, на котором нежно обнимает отца.

Соломия Витвицкая с папой / instagram.com/solomiyavitvitska

После таких насыщенных путешествий Соломия отправилась в путь дальше, однако куда именно – пока тайна.

Читайте также: