Соломия Витвицкая похвасталась обнаженными ножками в ванной

Ведущая отдыхает в санатории в Закарпатской области.

Звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая, которая недавно попала в ДТП, уехала восстанавливаться на западную Украину.

Сейчас ведущая ТСН отдыхает в одном из санаториев в Закарпатской области. Там знаменитость оздоравливается, пьет лечебную воду, дышит свежим воздухом и наслаждается местным пейзажем.

instagram.com/solomiyavitvitska

Также Соломия показала, как принимает минеральные ванны. На странице в Instagram Витвицкая запостила фото, на котором лежит в ванной и демонстрирует свои красивые ножки.

instagram.com/solomiyavitvitska

Кроме того ведущая показалась и в маске-патче, которую ей передала подруга-косметолог, чтобы быстрее сходили синяки и отеки.

instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, на днях Соломия Витвицкая показала, как покаталась с подругами по Карпатам на квадроцикле. Ведущая находится на реабилитации после аварии.

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