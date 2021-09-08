Соломия Витвицкая показала, как развлекалась в Лас-Вегасе с подружками-красавицами

Также девушки посетили живописный каньон.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая продолжает отдыхать с подругами в Америке.

Так, девушки направились в Лас-Вегас и провели там весело время. Соответствующими фото звезда канала 1+1 поделилась на своей странице в Instagram.

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"Девичник в Вегасе! В путешествиях с девушками всегда своя атмосфера и взаимопонимание с первого мгновения. Какие-то свои разговоры, сплетни, взаимоподдержка. Не то что с парнями неинтересно — просто иногда хочется именно с девушками куда поехать и веселиться и шутить", — отметила телеведущая .

Когда компания возвращалась из Вегаса, заскочила к живописному месту — в заповедник Ред Рок Каньон. Девушки не удержались и устроили там эффектный фотосет. В частности, Соломия позировала на фоне скал в различных эффектных платьях.

Соломия Витвицкая в США / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая в США / instagram.com/solomiyavitvitska

"На обратном пути из Лас-Вегаса мы устроили девичий фотосет в живописных скалах red rock canyon. Правда, немножко завидовали сейчас киевлянам — потому температура была +46, а на раскаленных камнях чувствовалось все 50", — рассказала звезда.

Соломия Витвицкая в США / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая в США / instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото Соломии Витвицкой в купальниках. Ведущая любит пляжный отдых.

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