Соломия Витвицкая показала, какой сюрприз ей преподнес тайный поклонник

У ведущей появился претендент на ее сердце.

Звезда канала 1+1 Соломия Витвицкая уже год как завидная холостячка.

Многие мужчины мечтали бы оказаться на месте избранника ведущей ТСН, а один уже активно начал наступать. Так, в сторис своей страницы в Instagram Витвицкая поделилась, что у нее появился таинственный поклонник, который оставляет ей цветы.

Часто претендент на сердце Соломии носит ей букеты прямо под дом. Поклонника даже не останавливает наличие консьержа в доме, где живет звезда. А на этот раз мужчина оставил Витвицкойй букет прямо на ее автомобиле, а также нарисовал на капоте на снегу сердечко.

instagram.com/solomiyavitvitska

Красивыми лилиями знаменитость похвасталась в фотоблоге:

"Следующий левел "преследования" уже с открыткой. Лилии в снегу", – подписала фото ведущая.

Отметим, что в конце прошлого года Соломия Витвицкая после восьми лет брака развелась с режиссером Владом Кочатковым. Однако рассказала о разрыве ведущая только в этом году. Экс-супруги остались в хороших отношениях и даже поддерживают друг друга.

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