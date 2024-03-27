Соломия Витвицкая показала новые фото с бойфрендом и рассказала о его повышении

Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая показала новые фото со своим бойфрендом, военным Алексеем Ситайло.

На странице Facebook ведущая поделилась кадрами, которые сделала во время разговора с возлюбленным по видеосвязи. На фото защитник изображен в военной форме и в каске. Вместе с тем Витвицкая сообщила, что ее избранника повысили в звании:

"Поздравляю Алексей Ситайло с еще одной звездой, — старший лейтенант! Горжусь", — подписала фото Соломия.

Возлюбленного Соломии Витвицкой повысили в звании / Фото: facebook.com/solomiya.vitvitska

Возлюбленного Соломии Витвицкой повысили в звании / Фото: facebook.com/solomiya.vitvitska

Отметим, что свой роман с Алексеем Ситайло Соломия Витвицкая рассекретила в конце февраля этого года. Избранник знаменитости до начала полномасштабного российского вторжения был председателем Середино-Будского суда Сумской области. Хотя у мужчины была бронь от мобилизации, но он пошел добровольцем на службу, чтобы защищать страну от российских оккупантов.

Как признавалась ранее Витвицкая, сейчас ее отношения с любимым находятся на начальной стадии, поэтому разлука им дается нелегко. Впрочем, ведущая поделилась, что они часто с любимым общаются по видео и пожелала здоровья тому человеку, который придумал такой способ связи.

Напомним, недавно Соломия Витвицкая рассекретила, как познакомилась с возлюбленным-военным и как начались их отношения.

Читайте также: