Соломия Витвицкая показала редкое фото с отцом и удивила, как проводит с ним время в Житомире

Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая впервые за длительное время показала своего отца.

Снимком с родным человеком знаменитость поделилась в своем Instagram. Витвицкая приехала в Житомир, встретилась с отцом и сделала фото. На снимке улыбающаяся Соломия позировала рядом с папой в летнем платье в цветочный принт.

Ведущая также рассказала, как провела время с отцом. Как призналась знаменитость, в детстве у них была своеобразная традиция: они любили складывать вместе пазлы.

Соломия Витвицкая с родными / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая решила вспомнить детские времена. Знаменитость вместе с отцом снова занялась любимым делом детства и складывала пазлы.

"Мы с папой часто в детстве складывали пазлы. Вспомнили те времена", – поделилась ведущая.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая рассекретила, что больше не одинока. Ведущая все чаще стала рассказывать о своем возлюбленном-военном и показывать его в фотоблоге. Недавно знаменитость поделилась, как общается с избранником на расстоянии, и рассказала о его новом воинском звании.

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