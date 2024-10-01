Соломия Витвицкая показала щемящие кадры со службы возлюбленного-воина и публично обратилась к нему

Артистка поздравила всех защитников и защитниц с праздником.
Ведущая ТСН и "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая впервые за длительное время показала своего избранника, военного Алексея Ситайла.
Так, 1 октября по случаю Дня защитников и защитниц Украины ведущая посвятила возлюбленному пост. Саломия поделилась кадрами, которые время от времени ей присылал защитник с передовой. В частности, как он едет на боевые задания и уничтожает оккупантов на украинских землях.
Под публикацией Витвицкая обратилась к избраннику и растрогала словами благодарности за мужество и смелость защищать ее и остальных украинцев. И пожелала оставаться здоровым.
"Особый для всех украинцев день — День защитников Украины. Алексей, ты настоящий герой, который стоит на страже нашего мира, свободы и счастливого будущего нашей страны. Спасибо за твое мужество, силу и отвагу. Пусть каждый твой день будет наполнен любовью, теплом и поддержкой. Горжусь тобой. Благодарю каждого и каждую, кто нас защищает и благодаря кому мы верим в лучшее", - восхитила поздравлениями ведущая.
Напомним, с праздником также поздравили и другие звезды украинского шоубиза. В частности, они выразили свою благодарность и вспомнили своих близких, которые пополнили ряды ВСУ.
Читайте также:
- Камалия удивила, как дочь Мохаммада Захура от жены-россиянки разрушила их брак
- Виталий Козловский рассекретил, в какую бригаду его перевели и чем он занимается на фронте
- Рыбчинский прошелся по предательнице Повалий и резко к ней обратился: "Ты для меня – труп живой"