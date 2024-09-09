Соломия Витвицкая показала своего крестника – 6-летнего сына известной певицы: "Уже такой взрослый"

Ведущая ТСН и "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая публично поздравила с днем рождения крестника Ивана, сына певицы Светланы Тарабаровой.

Сегодня, 9 сентября, Ивану исполнилось 6 лет. По этому случаю Светлана с мужем Алексеем Бондарем организовали для именинника небольшую вечеринку у себя дома. Поздравить мальчика собрались самые родные и юные друзья.

Среди присутствующих гостей также была звездная крестная. Ведущая в фотоблоге показала подросшего крестника и нежно поздравила его и родителей с важным днем. А также поделилась, как именинник с друзьями под музыкальное сопровождение мамы задувал свечи на торте, который держал его папа.

Соломия Витвицкая на дне рождения крестника с семьей Тарабаровой / Фото: facebook.com/solomiya.vitvitska

Соломия Витвицкая на дне рождения крестника с семьей Тарабаровой / Фото: facebook.com/solomiya.vitvitska

"Ивану уже 6. Не верится, что ты уже такой взрослый и уже первоклашка. Гордимся твоим добрым сердцем и верим в тебя! И надеемся, что нам, твоим крестным мамам, еще долго будет получатся ловить тебя для таких теплых фотографий и воспоминаний. Любим", – восхитила Витвицкая.

Соломия Витвицкая на дне рождения крестника с семьей Тарабаровой / Фото: facebook.com/solomiya.vitvitska

Напомним, недавно певица Камалия восхитила фото с дочерьми-близнецами и ошеломила, как быстро они подросли.

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