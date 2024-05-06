Соломия Витвицкая показалась в объятиях возлюбленного-военного и как на расстоянии они Пасху провели

Ведущая рассказала о переживаниях разлуки с избранником и поздравила его с особым праздником.

Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая восхитила кадрами со своим возлюбленным Алексеем Ситайлом, который сейчас защищает Украину в составе ВСУ.

Так, в своем фотоблоге Саломия поделилась трогательным фото, на котором изображена в объятиях Алексея. И отметила, что сильно переживает их частые разлуки, поэтому пожелала всем мобилизованным как можно скорее воссоединиться с возлюбленными.

"Сейчас так много возлюбленных в разлуке. Все возвращайтесь как можно скорее в родные объятия! Расстояние еще больше дает понять, насколько мы дороги друг другу", - написала Соломия.

Соломия Витвицкая с возлюбленным / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Поскольку Алексей Ситайло недавно отправился на фронт, то к сожалению, Пасху с возлюбленной пришлось праздновать на расстоянии. В частности, ведущая опубликовала снимок, как по видеосвязи общается с избранником и добавила: "Пасха не рядом".

Соломия Витвицкая с возлюбленным / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Также сегодня, 6 мая, Соломия поздравила избранника с важным праздником: "С Днем пехоты! Спасибо за службу!".

Соломия Витвицкая с возлюбленным / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

В комментариях подписчики пожелали паре семейного счастья и скорейшей встречи:

Пусть ваш возлюбленный вернется к вам

Любовь любовная! Так приятно смотреть на вас! Заряжаете

Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая растрогала, как провожала избранника на фронт.

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