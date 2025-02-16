Соломия Витвицкая после помолвки с военным похвасталась роскошным обручальным кольцом

Знаменитость выходит замуж во второй раз.

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая после новостей о помолвке похвасталась роскошным обручальным кольцом.

Знаменитость в Instagram опубликовала романтическое фото с женихом, военным Алексеем Ситайлом. Кадр был сделан на фоне гор на западе Украины, где влюбленные находятся на отдыхе.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло позировали друг возле друга. Военный делал селфи, а счастливая ведущая тем временем держала в руках немалый букет красных роз и хвасталсь роскошным обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки.

Кадр Соломия Витвицкая особо подписывать не стала. Знаменитость коротко отметила, что они с Алексеем Ситайлом теперь молодожены.

Соломия Витвицкая с женихом / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Отметим, 14 февраля, в День святого Валентина, Соломия Витвицкая объявила, что выходит замуж во второй раз. Возлюбленным-военный сделал предложение звезде.

Напомним, ранее ведущая Леся Никитюк объявила, что выходит замуж за младшего на девять лет избранника. Редакция сайта ТСН.ua уже писала, что известно о возлюбленном знаменитости.

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