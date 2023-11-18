Соломия Витвицкая призналась, сколько тратит в месяц и на какие деньги живет

Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая, которая раньше рассказала о своей новой любви, поделилась, на какие деньги живет и сколько зарабатывает.

Витвицкая отметила, что они с экс-мужем Владом Кочатковым после развода в 2021 году поделили имущество, впрочем приобрести себе новое жилье ведущая не успела. Поэтому, призналась Витвицкая, она живет в арендованной двухкомнатной квартире на окраине Киева:

"Когда разъехались (с экс-мужем – прим.ред), поделили имущество. Но я ничего не купила. Никуда не потратила эти деньги. Мы тогда продали и квартиру в Киеве, и квартиру во Львове. Перед пандемией у Влада была идея, чтобы сдавать квартиру во Львове посуточно. Но потом началась пандемия, все это наломалось. Если бы была какая-нибудь жилка, мы бы оставили квартиру во Львове, а так...", – сказала Витвицкая в программе "Слава+".

Соломия Витвицкая

Также ведущая призналась, на какие деньги живет во время войны:

"Я не знаю, откуда деньги берутся и куда они деваются. Конечно, у меня есть зарплата, на которую я рассчитываю, но теоретически я понимаю, что чем больше у тебя запросов, тем больше у тебя будут возможности", – сказала Витвицкая.

Ведущая поделилась, что платит менее 15 тыс. грн за аренду квартиры, примерно 3-5 тысяч гривен тратит на дизель для авто. "То есть где-то в среднем тысяча долларов нужна на жизнь?" – уточнил у Соломии ведущий Слава Демин. На что Витвицкая ответила:

"Наверное, это минимум, который нужен. Или меньше. Доход приносит только зарплата на канале. Бывают какие-то корпоративы. Но за время войны было два корпоратива. Как-то все равно дополнительно постоянно появляются какие-то расходы, донаты. Надо кому-то что-то купить – форму, дрон. Откладывать не скажу, что получается", – поделилась Витвицкая.

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