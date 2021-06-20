Соломия Витвицкая прокомментировала свои наряды с откровенными декольте и назвала неудачный образ

Кроме того, ведущая рассказала, с какими трудностями столкнулась во время отдыха в Грузии.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая назвала свой самый неудачный образ.

Так, в программе "Світське життя" телезвезда поделилась, что больше всего ее критиковали за наряд, в котором она появилась на презентации первого видео победительницы "Голосу країни" Ани Ходоровской.

"Светская жизнь"

"Как будто в зеркале было неплохо, но потом, на фотографиях: "Витвицкая беременная?". Само платье было стильным, интересным, креативным, но когда ты двигаешься, когда ты не просто стоишь, втянув живот перед зеркалом, а на улице, конечно, что все эти моменты было преувеличены", — поделилась звезда.

"Светская жизнь"

Кроме того, Витвицкую нередко критикуют за откровенные декольте. В частности, в эфире выпусков новостей. Звезда призналась, что любит демонстрировать свои пышные прелести.

"Правды негде деть. Я однажды, кстати, зашла, прочитала комментарии под выпуском ТСН, где у меня было действительно довольно откровенное платье, баталии просто шли, кто-то писал, что не может сосредоточиться на новостях, а кто-то писал: "Если не нравится — переключайте, а нам все хорошо", — вспомнила Соломия.

"Светская жизнь"

Также знаменитость, которая недавно отдыхала с подругами в Грузии, рассказала, с какими трудностями компания столкнулась в этой стране, поскольку там довольно строгий карантин.

"Там до сих пор есть комендантский час, то есть с 21 часа нельзя находиться на улице вообще. Одну девушку из нашей группы даже оштрафовали за то, что она была без маски на набережной в Батуми. Штраф составил около 160 грн, но просто там все написано на грузинском языке и ничего не понятно, и очень было обидно, как полицейские взяли паспорт, чтобы проверить какую-то информацию, а сами тихонько выписали штраф. В выходные не работают рестораны там, то есть работают только на вынос, в будни можно заходить в помещение, а в выходные — только заказывать домой доставку. Еще, я так понимаю, транспорт там как-то странно работает, но мы брали авто в аренду и соответственно проблем с этим не было", — поделилась ведущая.

Напомним, экс-муж Соломии Витвицкой неожиданно поздравил ее с днем рождения. Влад адресовал бывшей возлюбленной много приятных слов.

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