Соломия Витвицкая рассекретила, как познакомилась с возлюбленным-военным и как начались их отношения

Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая стала героиней нового выпуска шоу "Пісня мого життя", что выходит по воскресеньям на телеканале "1+1 Украина".

На проекте знаменитость откровенно рассказала об отношениях со своим возлюбленным-военным Алексеем Ситайлом. До полномасштабной войны пара была знакома. Они несколько раз виделись на праздниках их общих друзей. Правда, до начала полномасштабной войны Соломия и Алексей вообще не общались.

Когда началось российское вторжение, Ситайло пошел защищать страну от оккупантов, а Витвицкая занялась волонтерством. Мужчина обращался к ведущей за помощью, когда его подразделению нужны были какие-то вещи. Между парочкой завязалось теплое общение, которое впоследствии переросло в любовь.

Соломия Витвицкая с новым возлюбленным / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Мое сердце не свободно, избранника зовут Алексей, он служит в ВСУ. Именно это нас и свело, потому что до полномасштабной войны мы виделись, возможно, дважды на днях рождениях общих друзей, но не общались. Когда его подразделению нужны были генераторы, еще какие-то вещи, он ко мне обратился, как к волонтеру. Я многим военным помогаю и помогала, постоянно нахожусь на связи, потому что все время возникают новые запросы. Когда Алексей поехал на Бахмутское направление, то я его подразделению и другим привозила помощь", – поделилась Витвицкая.

Ведущая рассказала, что сейчас они с возлюбленным редко видятся и общаются через видеосвязь. Впрочем, зимой они вместе ездили на отдых на запад Украины. Правда, это был больше не отпуск, а оздоровление. Возлюбленный Витвицкой находился на лечении, а медики советовали ему термальные воды. Так влюбленные и поехали на Закарпатье.

Соломия Витвицкая с возлюбленным / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"У него было две тяжелые контузии, когда он вернулся на ротацию, то проходил лечение. По решению ВВК (военно-врачебная комиссия) – отпуск. Врачи рекомендовали термальные воды, мы выбрали Закарпатье. У нас была просто возможность побыть вместе. И я сейчас понимаю многих украинок – очень сложно жить на расстоянии, особенно когда все еще в таком конфетно-букетном периоде. Очень жду его с победой домой и надеюсь, что она как можно скорее будет", — призналась ведущая.

Смотрите "Пісню мого життя" по воскресеньям в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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