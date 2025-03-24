Соломия Витвицкая рассекретила, когда сыграет свадьбу с женихом-военным

Также знаменитость призналась, общается ли с бывшим мужем после развода.

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая заговорила о свадьбе с женихом Алексеем Ситайлом, который служит в рядах ВСУ.

Мужчина сделал знаменитости предложение символически в День всех влюбленных. Очевидно, что поклонников Витвицкой теперь интересует самый главный вопрос – когда же наконец-то свадьба? Когда ведущая общалась с подписчиками в Instagram, то решила немного унять любопытство фанатов. Знаменитость говорит, что пока что они с возлюбленным не спешат устраивать праздник. Ведущая убеждена, что сейчас не время для громких торжеств.

"Уже как месяц это самый популярный вопрос, постоянно слышим от всех вокруг. Думаем, что как-то сейчас не до громких гуляний", — ответила знаменитость.

Соломия Витвицкая с женихом / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Также ведущую не обошли вопросы о бывшем муже Владе Кочаткове. В Соломии Витвицкой поинтересовались, поддерживает ли она с ним связь после развода. Знаменитость дала понять, что они разошлись на положительной ноте и хорошо общаются. Неудачная любовная история не помешала бывшим супругам дружить.

"Конечно же общаемся. Мы же взрослые самодостаточные люди и у нас куча классных воспоминаний. Жизнь так непредсказуема и в это время особенно не проста. Поэтому стоит увеличивать круг друзей, а не врагов", — отметила знаменитость.

Соломия Витвицкая с бывшим мужем / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно возлюбленная лидера группы "Без Обмежень" Сергея Танчинца заговорила о свадьбе. Также избранница музыканта раскрыла интересную деталь их романа.

Читайте также: