Соломия Витвицкая рассекретила, когда сыграет свадьбу с женихом-военным

Также знаменитость призналась, общается ли с бывшим мужем после развода.
Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая заговорила о свадьбе с женихом Алексеем Ситайлом, который служит в рядах ВСУ.
Мужчина сделал знаменитости предложение символически в День всех влюбленных. Очевидно, что поклонников Витвицкой теперь интересует самый главный вопрос – когда же наконец-то свадьба? Когда ведущая общалась с подписчиками в Instagram, то решила немного унять любопытство фанатов. Знаменитость говорит, что пока что они с возлюбленным не спешат устраивать праздник. Ведущая убеждена, что сейчас не время для громких торжеств.
"Уже как месяц это самый популярный вопрос, постоянно слышим от всех вокруг. Думаем, что как-то сейчас не до громких гуляний", — ответила знаменитость.
Также ведущую не обошли вопросы о бывшем муже Владе Кочаткове. В Соломии Витвицкой поинтересовались, поддерживает ли она с ним связь после развода. Знаменитость дала понять, что они разошлись на положительной ноте и хорошо общаются. Неудачная любовная история не помешала бывшим супругам дружить.
"Конечно же общаемся. Мы же взрослые самодостаточные люди и у нас куча классных воспоминаний. Жизнь так непредсказуема и в это время особенно не проста. Поэтому стоит увеличивать круг друзей, а не врагов", — отметила знаменитость.
Напомним, недавно возлюбленная лидера группы "Без Обмежень" Сергея Танчинца заговорила о свадьбе. Также избранница музыканта раскрыла интересную деталь их романа.
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