Соломия Витвицкая рассказала, как с Горбуновым помогает маленьким пациентам "Охматдета"

С начала полномасштабной войны телеведущая общенационального марафона Єдині новини и 1+1, волонтер Соломия Витвицкая поддерживает маленьких пациентов больницы "Охматдет".

В частности, знаменитость с конца марта каждую пятницу организует концерты для детей, которые позволяют им на короткое время отвлечься от войны. Соломия приглашает известных артистов, которые играют с детьми и выступают для них.

Фото: Татьяна Бундзило

Но это не все. Сейчас больница нуждается в средствах. Соломия Витвицкая вместе со своим коллегой, ведущим 1+1 Юрием Горбуновым, стала соучредителем благотворительного фонда, который будет собирать для "Охматдета" деньги, об этом говорится в сюжете ТСН в рамках телемарафона.

Благодаря благотворительному фонду Витвицкая и Горбунов хотят привлечь внимание общества к детям.

Фото: Татьяна Бундзило

"Главная задача — привлечь внимание к деткам, к "Охматдету", к проблемам. И это очень мотивирует. Больница нуждалась в фонде, уже открыли счета, работаем. На сайте можно сканировать QR-код или посмотреть счет, и вообще мы хотели, чтобы больше людей узнали, как живет больница во время войны", — отметила Витвицкая.

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