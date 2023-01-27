Соломия Витвицкая рассказала, как во время войны экс-муж помог ей

Также в спецпроекте "Жити далі" ведущая рассказала о брате-военном.
Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая приняла участие в спецпроекте "Жити далі", в котором рассказала о брате-военном, о помощи от экс-супруга Влада Кочаткова и о том, как важно поддерживать тех, кто возвращается с войны в мирную жизнь.
Как поделилась Витвицкая, ее брат Северин и его супруга Эмма вместе служат в воздушных войсках. Брат ведущей несет боевое дежурство на передовых позициях, в горячих точках.
"Сейчас я научилась к этому как-то по-другому относиться. Помню, у меня в 2014 году было тяжелое психологическое состояние. Я была куратором социального проекта "Переможці", где больше общалась с ранеными ветеранами. Точно знаю, что мы столкнемся с тем, что бойцы, которые будут приходить в мирную жизнь, будут говорить, что там все понятно, а здесь все не так. Наверное, нам, гражданским, нужно быть к этому готовыми", – поделилась Витвицкая.
Телеведущая говорит, что ее брат Северин – сильный и жизнерадостный человек, "душа компании", поэтому сам многим побратимам часто помогает преодолеть какие-то психологические трудности.
Соломия поделилась, что в начале марта жена брата Эмма, находясь в Краматорске, попала под ракетные обстрелы – тогда враг попал в воинскую часть, сгорели все вещи, документы. Женщина чудом уцелела и со своими побратимами, к счастью, добралась до Винницы. Тогда на помощь с эвакуацией срочно пришел бывший супруг Витвицкой Влад Кочатков. Довез Эмму в Луцк, где их встретил Северин.
Адаптироваться военным, прошедшим через страшные испытания войны, в первую очередь может помочь семья. Главное помнить – человек, возвращающийся в мирную жизнь, уже другой. И никогда не будет таким, каким был до этого. У него появляются новые бытовые повадки, манера поведения, он по-другому реагирует на какие-то бытовые вещи.
Психологи советуют придерживаться базовых правил обращения с возвращающимися с фронта людьми:
- Обо всех своих действиях в отношении ветерана, предупреждайте его
- Не навязываться ни с разговором, ни с помощью
- Быть внимательным к критическим состояниям
- Поддерживать веру в себя
- Избегать прямых конфликтов, особенно эмоциональных
Ключевой совет для ветеранов – не забывать о себе, искать моменты позитива, искать успокаивающие, вдохновляющие, вызывающие интерес вещи в мирной жизни.
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