Соломия Витвицкая рассказала, как во время войны экс-муж помог ей

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая приняла участие в спецпроекте "Жити далі", в котором рассказала о брате-военном, о помощи от экс-супруга Влада Кочаткова и о том, как важно поддерживать тех, кто возвращается с войны в мирную жизнь.

Как поделилась Витвицкая, ее брат Северин и его супруга Эмма вместе служат в воздушных войсках. Брат ведущей несет боевое дежурство на передовых позициях, в горячих точках.

Брат Соломии Витвицкой с женой / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Сейчас я научилась к этому как-то по-другому относиться. Помню, у меня в 2014 году было тяжелое психологическое состояние. Я была куратором социального проекта "Переможці", где больше общалась с ранеными ветеранами. Точно знаю, что мы столкнемся с тем, что бойцы, которые будут приходить в мирную жизнь, будут говорить, что там все понятно, а здесь все не так. Наверное, нам, гражданским, нужно быть к этому готовыми", – поделилась Витвицкая.

Соломия Витвицкая с братом Северином и его женой / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Телеведущая говорит, что ее брат Северин – сильный и жизнерадостный человек, "душа компании", поэтому сам многим побратимам часто помогает преодолеть какие-то психологические трудности.

Соломия поделилась, что в начале марта жена брата Эмма, находясь в Краматорске, попала под ракетные обстрелы – тогда враг попал в воинскую часть, сгорели все вещи, документы. Женщина чудом уцелела и со своими побратимами, к счастью, добралась до Винницы. Тогда на помощь с эвакуацией срочно пришел бывший супруг Витвицкой Влад Кочатков. Довез Эмму в Луцк, где их встретил Северин.

Соломия Витвицкая с эксчеловиком Владом / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Адаптироваться военным, прошедшим через страшные испытания войны, в первую очередь может помочь семья. Главное помнить – человек, возвращающийся в мирную жизнь, уже другой. И никогда не будет таким, каким был до этого. У него появляются новые бытовые повадки, манера поведения, он по-другому реагирует на какие-то бытовые вещи.

Психологи советуют придерживаться базовых правил обращения с возвращающимися с фронта людьми:

Обо всех своих действиях в отношении ветерана, предупреждайте его

Не навязываться ни с разговором, ни с помощью

Быть внимательным к критическим состояниям

Поддерживать веру в себя

Избегать прямых конфликтов, особенно эмоциональных

Ключевой совет для ветеранов – не забывать о себе, искать моменты позитива, искать успокаивающие, вдохновляющие, вызывающие интерес вещи в мирной жизни.

Читайте также: