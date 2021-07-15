Соломия Витвицкая рассказала о самочувствии после ДТП и показала фото со "скорой"

Соломия Витвицкая рассказала о самочувствии после ДТП и показала фото со "скорой"

Ведущая всю ночь провела в больнице и почти не спала.

Известная украинская ведущая Соломия Витвицкая, которая ночью вместе с подругой попала в аварию, поделилась подробностями инцидента.

В комментарии сайту ТСН.ua ведущая рассказала, что все произошло мгновенно. На место приехала полиция и медики, которые госпитализировали подруг. В карете "скорой" знаменитость сделала селфи. На фото заметно огромную шишку на лбу.

ТСН.ua

ТСН.ua

Соломию на ночь оставили в больнице, сделали МРТ, КТ, поскольку было подозрение на серьезные травмы, и поставили капельницу. Она почти всю ночь не спала.

ТСН.ua

В момент ДТП Витвицкая переписывалась по поводу тренировки с товарищем, владельцем одной из сетей пиццерий Леонидом Остальцевим. С ветераном АТО звезда тренируется в одном спортивном клубе. Мужчина приехал поддержать Соломию, сразу как ее госпитализировали.

ТСН.ua

Также утром телеведущую навестил ее бывший муж Влад. Он отвез ее домой из больницы.

Витвицкая также поблагодарила врачей, отметив, что они молодцы. Сейчас Соломия чувствует себя хорошо. Более того, знаменитость уже вернулась на работу и провела два прямые эфиры.

ТСН.ua

ТСН.ua

Когда коллеги узнали об аварии, изрядно испугались, а ведущий Святослав Гринчук предложил подменить Витвицкую. Впрочем, гримеры замаскировали шишку и телезвезда удачно отработала в кадре.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая показала, как выглядит после ДТП. Также она поблагодарила поклонников за поддержку.

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