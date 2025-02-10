Соломия Витвицкая с возлюбленным-военным показалась на романтических фото в горах

Пара отправилась в путешествие по Украине.
Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая залюбовала отпуском с возлюбленным, военным Алексеем Ситайлом после их длительной разлуки.
Так, возлюбленные в Instagram рассказали, что для недельного отдыха выбрали Буковель. Заселившись в гостиницу, ведущая с избранником сразу запланировали активный досуг. Надев снаряжение, они покатались на лыжах и провели целый день вместе.
Также Соломия и Алексей показали свое романтическое селфи на подъемнике и как уже мастерски овладели зимним видом спорта. В подписи кадров звезда отметила, что это всего-навсего их первый день отдыха. Тем не менее, пара уже успела сделать множество фото в объятиях и на заснеженных склонах.
В свою очередь, поклонники и звезды в комментариях пожелали паре насладиться временем наедине и получить отличные впечатления от долгожданного отпуска.
- Хорошо отдохнуть
- Прямо к вам захотелось
- Отличного вам отпуска и незабываемых впечатлений
- Счастливые люди!
Напомним, недавно продюсер Потап откровенно рассказал о планах пополнения в семье и в каких сейчас отношениях с певицей Настей Каменских.
Читайте также:
- Эмоциональная реакция Джамалы и штраф в 75 тысяч грн: что известно о суде над Нино Катамадзе
- Алина Гросу оказалась в больнице и вышла на связь из палаты
- Жена Мирошниченко в слезах рассказала о трудностях в обучении дочери: "Третий раз в первом классе"