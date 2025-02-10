Соломия Витвицкая с возлюбленным-военным показалась на романтических фото в горах

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая залюбовала отпуском с возлюбленным, военным Алексеем Ситайлом после их длительной разлуки.

Так, возлюбленные в Instagram рассказали, что для недельного отдыха выбрали Буковель. Заселившись в гостиницу, ведущая с избранником сразу запланировали активный досуг. Надев снаряжение, они покатались на лыжах и провели целый день вместе.

Соломия Витвицкая / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с избранником в Буковеле / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Также Соломия и Алексей показали свое романтическое селфи на подъемнике и как уже мастерски овладели зимним видом спорта. В подписи кадров звезда отметила, что это всего-навсего их первый день отдыха. Тем не менее, пара уже успела сделать множество фото в объятиях и на заснеженных склонах.

Соломия Витвицкая с избранником в Буковеле / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с избранником в Буковеле / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с избранником в Буковеле / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

В свою очередь, поклонники и звезды в комментариях пожелали паре насладиться временем наедине и получить отличные впечатления от долгожданного отпуска.

Хорошо отдохнуть

Прямо к вам захотелось

Отличного вам отпуска и незабываемых впечатлений

Счастливые люди!

Напомним, недавно продюсер Потап откровенно рассказал о планах пополнения в семье и в каких сейчас отношениях с певицей Настей Каменских.

Читайте также: