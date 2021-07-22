Соломия Витвицкая шокировала, как ее огромные синяки под глазами загримировал визажист

Звезда показалась до и после макияжа.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая, которая неделю назад попала в аварию, уже приступила к работе.

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Так, звезда канала "1+1" уже активно ведет выпуски новостей, а последствия ДТП на ее лице искусно скрывают перед эфиром визажисты. На странице в Instagram Витвицкая запостила фотографии до и после макияжа, чтобы показать, какие чудеса может сотворить макияж.

Как известно, во время столкновения Соломия сильно ударилась головой и теперь у нее на лбе огромная шишка. Врач предупредил, что гематома со временем опустится, и теперь у Витвицкой под глазами большие синяки.

instagram.com/solomiyavitvitska

"Фото до и после мейка. Насколько у нас крутые девчонки! Спасибо нашим визажистам, что я всегда могу положиться на вашу профессиональность и поддержку. Вчера еще больше убедилась, какая у нас крутая команда. А мой любимый ваш комментарий под сторис с синяками: "природа так очистилась, что теперь панды гуляют по городу", — поделилась ведущая.

instagram.com/solomiyavitvitska

Также звезда рассказала, как сейчас себя чувствует и как дела у ее подруги, которая в тот роковой день находилась за рулем и серьезно повредила ногу.

"После ДТП мне сделали несколько раз КТ, сканирование и МРТ. У меня нет никаких внутренних повреждений. Но поскольку ударилась лбом и гематома на лбу все же значительная, поэтому, врачи предупредили, что со временем она опустится и вокруг глаз будут синяки. Поэтому все ожидаемо и быстро пройдет. Чувствую я себя прекрасно, а после санатория еще и лучше, чем до аварии. У подруги, которая была за рулем не так все радужно. Подозрение перелома ноги таки остается. Ждем, чтобы немного сошел сильный отек и можно было тщательно дообследовать" — поделилась Витвицкая.

instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, ночью 15 июля Соломия Витвицкая вместе с подругой попала в ДТП. Грузовик, ехавший впереди, резко затормозил перед микроавтобусом, в котором находилась телеведущая, и они в него врезались. За рулем была подруга звезды "1+1". Она получила перелом ноги. В момент столкновения Витвицкая находилась на заднем сиденье и ударилась головой о сиденье.

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