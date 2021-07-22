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Соломия Витвицкая шокировала, как ее огромные синяки под глазами загримировал визажист

Соломия Витвицкая шокировала, как ее огромные синяки под глазами загримировал визажист

Соломия Витвицкая шокировала, как ее огромные синяки под глазами загримировал визажист

instagram.com/solomiyavitvitska

Звезда показалась до и после макияжа.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая, которая неделю назад попала в аварию, уже приступила к работе.

Так, звезда канала "1+1" уже активно ведет выпуски новостей, а последствия ДТП на ее лице искусно скрывают перед эфиром визажисты. На странице в Instagram Витвицкая запостила фотографии до и после макияжа, чтобы показать, какие чудеса может сотворить макияж.

Как известно, во время столкновения Соломия сильно ударилась головой и теперь у нее на лбе огромная шишка. Врач предупредил, что гематома со временем опустится, и теперь у Витвицкой под глазами большие синяки.

© instagram.com/solomiyavitvitska
instagram.com/solomiyavitvitska

"Фото до и после мейка. Насколько у нас крутые девчонки! Спасибо нашим визажистам, что я всегда могу положиться на вашу профессиональность и поддержку. Вчера еще больше убедилась, какая у нас крутая команда. А мой любимый ваш комментарий под сторис с синяками: "природа так очистилась, что теперь панды гуляют по городу", — поделилась ведущая.

© instagram.com/solomiyavitvitska
instagram.com/solomiyavitvitska

Также звезда рассказала, как сейчас себя чувствует и как дела у ее подруги, которая в тот роковой день находилась за рулем и серьезно повредила ногу.

"После ДТП мне сделали несколько раз КТ, сканирование и МРТ. У меня нет никаких внутренних повреждений. Но поскольку ударилась лбом и гематома на лбу все же значительная, поэтому, врачи предупредили, что со временем она опустится и вокруг глаз будут синяки. Поэтому все ожидаемо и быстро пройдет. Чувствую я себя прекрасно, а после санатория еще и лучше, чем до аварии. У подруги, которая была за рулем не так все радужно. Подозрение перелома ноги таки остается. Ждем, чтобы немного сошел сильный отек и можно было тщательно дообследовать" — поделилась Витвицкая.

© instagram.com/solomiyavitvitska
instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, ночью 15 июля Соломия Витвицкая вместе с подругой попала в ДТП. Грузовик, ехавший впереди, резко затормозил перед микроавтобусом, в котором находилась телеведущая, и они в него врезались. За рулем была подруга звезды "1+1". Она получила перелом ноги. В момент столкновения Витвицкая находилась на заднем сиденье и ударилась головой о сиденье.