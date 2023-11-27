Соломия Витвицкая сообщила, что ее экс-муж демобилизовался, и назвала причины

Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицка, которая недавно рассекретиа свои доходы призналась, что ее бывший муж Влад Кочатков демобилизовался.

В частности, телеведущая назвала причины прекращения его службы. По ее словам, на это повлияли личные причины.

"Мой бывший муж недавно демобилизовался. Насколько мне известно, по семейным обстоятельствам. С прошлой недели уже не военный ВСУ", – рассказала Соломия Витвицкая oboz.ua.

Сам Влад на своей странице в Instagram также сообщил об этой новости. По его словам, он длительный период был добровольцем и ему не о чем сожалеть. Однако добавил, что продолжает состоять на военном учете. То есть в любой момент мужчина может вернуться в ряды ВСУ.

Влад Кочатков / Фото: instagram.com/vladkochatkov

"Я больше не мобилизован. Итак, добровольно пришел – добровольно и ухожу. Все легально. Полтора года службы за спиной. Ни о чем не жалею. Но и ни о чем скучать не буду. Хотя все же буду – это по сильным и уникальным людям, с которыми имел дела… На учете я все же стою. И в случае чего – меня опять заберут", – отметил экс-муж Витвицкой.

Напомним, недавно Соломия Витвицкая рассказала о своей новой любви. Также ведущая призналась, почему у нее нет детей.

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