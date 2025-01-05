Соломия Витвицкая стала крестной мамой и показала трогательные фото с таинства

Знаменитость окрестила дочь родного брата.
Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая поделилась трогательной новостью, что стала крестной мамой.
В своем Instagram знаменитость рассказала, что окрестила дочь родного брата Северина и его жены Эммы. Обряд крещения состоялся еще в 2024 году, однако сейчас ведущая поделилась еще большим количеством фотографий.
Северин и его супруга Эмма выбрали для дочери одну пару крестных родителей. Маленькую кроху родители одели в белый костюм с вышитыми колосьями и дополнили образ повязкой на голове. Соломия Витвицкая тоже выбрала светлый наряд. Знаменитость надела юбку и рубашку голубого цвета с вышитыми колосьями на рукавах.
"Важнейшие моменты. Крещение дочери", — прокомментировали родители девочки обряд крещения.
Напомним, недавно блогерша Юлия Верба окрестила дочь во Львове. Знаменитость показывала трогательные фото, как прошел обряд крещения.
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