Соломия Витвицкая стала тетей и показала новорожденного малыша

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая сообщила о пополнении в семье.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram-stories. Ведущая объявила, что стала тетей. У родного брата Соломии Витвицкой Северина и его жены Эммы родился второй ребенок. В фотоблоге ведущая уже показала новорожденного малыша. В частности, знаменитость опубликовала фото, на котором запечатлен ее родной человек с крошечным ребенком на руках.

Соломия Витвицкая также поздравила семью брата с рождением малыша. Она не была многословной, а лишь добавила к фото смайлик в виде красного сердечка. Конечно, теплые слова с поздравлениями ведущая сказала лично.

Брат Соломии Витвицкой с новорожденным ребенком / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Отметим, Соломия Витвицкая стала тетей во второй раз. Родной брат знаменитости уже воспитывает сына, который в этом году пошел в первый класс.

Напомним, в этом году стало известно о кардинальных переменах в личной жизни и самой Соломии Витвицкой. Знаменитость призналась, что находится в отношениях. Избранником ведущей стал военный Алексей Ситайло. Недавно Витвицкая показывала кадры с его службы на фронте.

Возлюбленный Соломии Витвицкой показал, как проходит его служба на фронте

Читайте также: