Соломия Витвицкая в красном платье показала, как гуляла Калифорнией

Знаменитость поехала в Санта-Монику.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая, которая недавно показала, как развлекалась в Лас-Вегасе с подружками-красавицами, и дальше продолжает свой отпуск в Америке.

Теперь же знаменитость поехала со своими подругами в Санта-Монику и прогулялась по городу. Соответствующими фото звезда канала 1+1 поделилась на своей странице в Instagram. На фотографиях ведущая позирует перед камерой в красном платье с цветочным принтом. Свою стройную талию она подчеркнула поясом. Волосы Соломия распустила.

Соломия Витвицкая в Санта-Монике / instagram.com/solomiyavitvitska

А позади знаменитости на снимках открывается удивительно красивый вид. Небо невероятного цвета. Такое ощущение, будто кто-то покрасил кистью и акварелью.

Соломия Витвицкая в США / instagram.com/solomiyavitvitska

И ведущая изрядно довольна своим отдыхом, ведь на каждой фотографии она позирует с улыбкой. Фаны это также заметили:

Ты здесь очень счастлива, я чувствую это даже через экран.

Вы просто излучаете счастье!

Невероятно красивая!

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото Соломии Витвицкой в купальниках. Ведущая любит пляжный отдых.

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