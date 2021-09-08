Соломия Витвицкая в купальнике: пляжные фото телеведущей

Ведущая любит пляжный отдых.

Звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая ярая путешественница.

Ведущая побывала в разных странах и посетила немало курортов. Откровенными фотографиями в бикини знаменитость обычно не делится со своими фолловерами в Instagram, впрочем, иногда все же радует поклонников пляжными фотографиями в купальнике.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть подборку фото телеведущей из отпусков.

Соломия Витвицкая в купальнике / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая в купальнике / instagram.com/solomiyavitvitska

У Соломии невероятно женственная фигура.

instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая в купальнике / instagram.com/solomiyavitvitska

Звезда часто рассказывала, что один из самых распространенных вопросов от ее подписчиков фотоблог — размер груди.

Соломия Витвицкая в купальнике / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая в купальнике / instagram.com/solomiyavitvitska

Последние 5 стран, где побывала Витвицкая — США, Грузия, Коста-Рика, Италия и Германия. Звезда также обожает отдыхать в Украине.

Соломия Витвицкая в купальнике / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая в купальнике / instagram.com/solomiyavitvitska

В комментариях пользователи радуют Соломию комплиментами. Они пишут, что ведущая — образец женской красоты.

Как всегда на высоте

Красавица

Какая же ты красивая

Идеальная фигура

instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая в купальнике / instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, на днях редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку горячих фото жены Дмитрия Гордона. Олеся Бацман имеет роскошную фигуру.

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