Соломия Витвицкая в легкой блузке очаровала нежным фотосетом в маковом поле

Ведущая отдохнула в Одесской области.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая вместе с подругами на выходных поехала на море в Затоку, что в Одесской области.

Во время путешествия компания случайно наткнулась на роскошное поле с маками и устроила импровизированную фотосессию. Телезвезда в белой легкой блузке мечтательно попозировала среди цветов на фоне заката. Фотографиями Соломия поделилась на своей странице в Instagram.

instagram.com/solomiyavitvitska

instagram.com/solomiyavitvitska

"Одесская область. Маки. Закат. Таня Бундзило не смогла проехать мимо поля усеяного красными цветками. Во время фотосессии пострадала красивая блуза. Кто знает как бороться с пятнами от цветочной пыльцы?" — написала звезда.

instagram.com/solomiyavitvitska

В комментариях фолловеры засыпали кумира комплиментами.

Ой, ты здесь на лесную нимфу похожа

Сказочная

Прекрасно

Фото супер! Соля, вы как всегда великолепна!

Напомним, ранее Соломия Витвицкая прокомментировала свои наряды с откровенными декольте и назвала неудачный образ. Кроме того, ведущая рассказала, с какими трудностями столкнулась во время отдыха в Грузии.

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