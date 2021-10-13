Соломия Витвицкая, Влад Яма, Ирина Ванникова и Руслана Писанка встретились с детьми с Востока

Накануне Дня защитника Украины дети с Востока пришли в гости к ведущим ТСН и "Твого дня".

Подростки из молодежного центра "ПросторОК" — ученики гимназии, лицея, высшего профессионального училища из маленького городка Покровское Днепропетровской области пришли в гости на экскурсию к каналу 1+1.

Ведущие 1 + 1 встретились с детьми с Востока / пресс-служба канала "1+1"

Это была большая детская мечта — побывать на телевидении и увидеть собственными глазами, как создаются самые рейтинговые программы и новости. А еще дети лично хотели познакомиться с теми, кого видят каждый день с экранов своих телевизоров — телеведущими ТСН, "Сніданку з 1+1", "Твого дня", "Танцев со звездами", "Маскарада", "Мира наизнанку", "Голоса".

Дети посетили канал накануне Дня защитников и защитниц Украины.

Ведущие 1 + 1 встретились с детьми с Востока / пресс-служба канала "1+1"

Некоторые из этих подростков мечтают в будущем работать именно на телевидении, поэтому путешествие в Киев на канал 1+1 — это один маленький шаг к заветной мечте. А еще, конечно, услышать советы и жизненные установки от популярных телеведущих о секретах успеха.

Ведущие 1 + 1 встретились с детьми с Востока / пресс-служба канала "1+1"

"К нам на канал обратилась лидер молодежного центра "ПросторОК" Виктория Вялых, которая в прошлом году инициировала создание этого пространства в их городе, и рассказала, что молодежь любит смотреть 1+1. Поэтому мы охотно пригласили их к нам в гости. Детям важно дать поддержку, помочь сориентироваться на пути взросления, показать ориентиры", — сказала Ирина Ванникова.

Сразу после окончания эфира дневного шоу "Твій день" дети зашли в студию и пообщались с Владом Ямой, Русланой Писанкой и Ириной Ванниковой.

Ведущие 1 + 1 встретились с детьми с Востока / пресс-служба канала "1+1"

А в студии ТСН детей встретила Соломия Витвицкая, которая рассказала свою историю успеха — от обычной журналистки до популярной ведущей.

Ведущие 1 + 1 встретились с детьми с Востока / пресс-служба канала "1+1"

"Мне интересно было собственными глазами увидеть, как все устроено в главной студии новостей Украины, потому что стараюсь следить за событиями, которые происходят в Украине и мире. Мои любимые ведущие новостей Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Лидия Таран, Соломия Витвицкая. Также люблю смотреть "Сніданок з 1+1", развлекательные программы. С выбором своей будущей профессии еще не определилась, поэтому хотела увидеть, что значит быть телевизионным журналистом", — рассказала 16-летняя Ирина Коломоец.

Ведущие 1 + 1 встретились с детьми с Востока / пресс-служба канала "1+1"

"У меня было большое желание приехать на канал 1+1, так мечтаю через несколько лет работать именно здесь. Я знаю много ведущих, но мне больше всего нравятся Лидия Таран, Маричка Падалко, Наталья Мосейчук, Дима Комаров, Влад Яма. Люблю смотреть сериалы, которые создала студия 1+1, а именно "Школа". Мне нравятся сюжеты "Вражаючі історії ТСН" и "Мир наизнанку". Хочу стать журналисткой!", — говорит 12-летняя Валерия Швец.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку