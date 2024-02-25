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Соломия Витвицкая впервые после развода показала своего нового возлюбленного

Соломия Витвицкая впервые после развода показала своего нового возлюбленного

Соломия Витвицкая / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ведущая нежно поздравила избранника с днем рождения.

Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая впервые показала своего возлюбленного.

На странице в Instagram ведущая разместила романтичный кадр, на котором позирует в объятиях своего нового бойфренда. Избранником Витвицкой стал военный, который защищает Украину в рядах Вооруженных сил Украины, Алексей Ситайло. Как рассказала Соломия, сегодня, 25 февраля, ее любимый празднует день рождения.

Именно по этому случаю ведущая разместила совместное селфи с Алексеем и решила рассекретить их отношения:

"Любимый, благодаря тебе я, кажется, снова смогла поверить в любовь. И пусть сейчас в нашей жизни не конфеты и цветы, а видеосвязь в signal и короткие "++", но я дождусь тебя. С днем рождения и много лет. Горжусь и люблю", — поздравила избранника Витвицкая.

Соломия Витвицкая с новым возлюбленным / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломия Витвицкая с новым возлюбленным / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

В свою очередь, поклонники Витвицкой присоединились к поздравлениям и признались, что очень радуются за ведущую, которая вновь обрела свою любовь:

  • Соломийка, вы так похожи! Обязательно дождешься!
  • Очень красивые! Желаю вашей любви выстоять! Счастья вам
  • Поздравляю! Прекрасная пара, сияющие и влюбленные глаза способны осветить любые препятствия. Искренней и нежной любви вашей замечательной паре

Напомним, что в ноябре прошлого года Соломия Витвицкая впервые заговорила о новом романе после развода с Владом Кочатковым. Также звезда 1+1 поделилась, почему у нее пока нет детей.

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