Соломия Витвицкая впервые после развода рассказала о новой любви и почему у нее нет детей

Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая впервые после развода с предыдущим мужем Владом Кочатковым призналась, что не одинока.

Ведущая поделилась личным во время разговора со Славой Деминым в программе "Слава+". Витвицкая рассказала, была ли в ее жизни настоящая большая любовь, и влюблена ли она сейчас. Ведущая считает, что каждая влюбленность и каждые отношения совершенно разные и не похожие между собой.

"Силу любви невозможно измерить, все происходит по разному: разный возраст, разное время, разный опыт, разные ощущения. Нельзя сравнивать влюбленность в детском саду, в 20 лет в университете, и в 40 лет. Сейчас, например, ты уже осознанно будешь влюбленный, осознанно подходить к проблемам с более холодным умом и так далее. Сейчас я влюблена", – откровенно рассказала Витвицкая.

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков были вместе в течение 8 лет, и развелись в 2021 году / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Также ведущая честно ответила, почему у нее еще нет детей. По словам Витвицкой, просто "так сложилось": "Не знаю, так случилось просто. По здоровью никаких особо проблем нет", — сказала Соломия.

Также ведущая призналась, что у нее нет какого-то возрастного предела, до которого она бы хотела родить: "Я не из тех, кто будет рожать для себя. Я все же считаю, что надо в большой любви и все-таки должна быть пара, двое людей, которые решают завести ребенка", – отметила Витвицкая.

Соломия Витвицкая

Также ведущая призналась, что она не исключает, что в будущем может усыновить ребенка, но, понимая всю ответственность, отметила, что подойдет к этому вопросу взвешенно.

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