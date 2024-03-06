Соломия Витвицкая впервые прокомментировала новый роман и отношения с экс-мужем

Ведущая рассказала, как поддерживает связь с любимым-военным на расстоянии.
Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая впервые прокомментировала новые отношения с Алексеем Ситайло, о которых только недавно объявила.
Избранник ведущей был главой районного суда Сумской области, а сейчас защищает Украину в составе ВСУ. Витвицкая, сдерживая слезы, призналась, что поскольку ее любимый служит, то они не могут видеться так часто, как того хотелось бы, когда отношения только зародились:
"У меня любимый служит в Вооруженных Силах. У нас нет возможности сейчас видеться. Это когда такие начальные, очень романтичные отношения, это сложно. Я очень жду его с победой, я очень жду его дома. Но, пока нет возможности видеться. Но есть звонки, есть "++", есть видео. Дай бог здоровья тому человеку, который придумал видеосвязь", — прокомментировала Витвицкая в программе "ЖВЛ".
За свою экс-возлюбленную радуется бывший муж Витвицкой Влад Кочатков. После развода супругам удалось остаться в хороших отношениях. Соломия даже может обратиться к эксу за советом, если потребуется:
"Я всегда его поддерживаю, когда он пошел в армию… Если нужен совет или ему или мне, я всегда могу его спросить. Мне кажется, что это мудро. На свете так много негативного, что мне кажется, что делать еще одного человека врагом не стоит", — объяснила Витвицкая.
Напомним, неделю назад Соломия Витвицкая впервые после развода с Владом Кочатковым показала своего нового возлюбленного. Им стал военный ВСУ Алексей Ситайло. Тогда экс-муж Витвицкой удивил своей реакцией на фото Соломии с новым избранником.
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