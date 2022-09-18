Соломия Витвицкая впервые с начала войны уехала из Украины и объяснила почему

Все время полномасштабной войны телеведущая общенационального марафона Єдині новини и 1+1, волонтер Соломия Витвицкая находилась в Украине.
Ведущая 1+1 Саломия Витвицкая впервые с начала полномасштабного вторжения России уехала из Украины.
Как в своем Instagram призналась знаменитость, это рабочая поездка. В частности, Витвицкая прибыла в польский город Гданьск, чтобы провести благотворительный проект "Українська пісня".
"Мой первый выезд за эти полгода полномасштабного вторжения России в Украину за границу. То есть я впервые выехала из Украины в Польшу, потому что именно сегодня в Гданьске буду вести очень крутой благотворительный проект "Українська пісня", — поделилась Соломия.
Телеведущая призналась, что она скучала по путешествиям. Поэтому до начала благотворительного проекта Соломия пошла гулять по улицам Гданьска, чтобы насладиться местными видами.
"Скучала, кстати, по путешествиям, очень скучала по этому ощущению путишевствий", — поделилась знаменитость.
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