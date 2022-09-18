Соломия Витвицкая впервые с начала войны уехала из Украины и объяснила почему

Все время полномасштабной войны телеведущая общенационального марафона Єдині новини и 1+1, волонтер Соломия Витвицкая находилась в Украине.

Ведущая 1+1 Саломия Витвицкая впервые с начала полномасштабного вторжения России уехала из Украины.

Как в своем Instagram призналась знаменитость, это рабочая поездка. В частности, Витвицкая прибыла в польский город Гданьск, чтобы провести благотворительный проект "Українська пісня".

"Мой первый выезд за эти полгода полномасштабного вторжения России в Украину за границу. То есть я впервые выехала из Украины в Польшу, потому что именно сегодня в Гданьске буду вести очень крутой благотворительный проект "Українська пісня", — поделилась Соломия.

Соломия Витвицкая в Гданьске / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведущая призналась, что она скучала по путешествиям. Поэтому до начала благотворительного проекта Соломия пошла гулять по улицам Гданьска, чтобы насладиться местными видами.

Соломия Витвицкая в Гданьске / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Скучала, кстати, по путешествиям, очень скучала по этому ощущению путишевствий", — поделилась знаменитость.

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