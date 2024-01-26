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Соломия Витвицкая впервые засветила нового возлюбленного во время отдыха в Карпатах

Соломия Витвицкая впервые засветила нового возлюбленного во время отдыха в Карпатах

Соломия Витвицкая засветила возлюбленного / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Ведущая поделилась с поклонниками романтическим снимком.

Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая впервые засветила своего нового любимого.

На странице в Instagram звезда разместила снимок, сделанный во время отпуска в Буковеле. На фото улыбающаяся Витвицкая предстает в горнолыжном костюме, стоя на лыжах. На фотографии Соломию за руку держит возлюбленный. И, судя по ракурсу, именно он сделал это романтическое фото:

"Следи за мной", – подписала фотографию Витвицкая и добавила смайл в виде сердечка.

Соломия Витвицкая засветила возлюбленного / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломия Витвицкая засветила возлюбленного / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

В свою очередь поклонники порадовались за ведущую и пожелали ей хорошего отдыха. Кто-то выразил свое восхищение Соломией, которая хорошо катается на лыжах:

  • Вот так! Едешь на подъемниках и не думаешь, что рядом с тобой может сидеть звезда телевидения
  • Сильная женщина, а я боюсь стать на лыжи
  • Красотка!
  • Вы невероятная!
  • Как вам идет любовь!

Напомним, недавно Соломия Витвицкая впервые после развода с Владом Кочатковым рассекретила свой новый роман. Ведущая призналась, что она снова влюблена.

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