Соломия Витвицкая выходит замуж за возлюбленного-военного

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая объявила, что выходит замуж во второй раз.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Возлюбленный Соломии, военный Алексей Ситайло, сделал ей предложение. Случилось это 14 февраля, в День всех влюбленных. Парочка как раз наслаждалась отдыхом в горах на западе Украины. День святого Валентина Алексей Ситайло решил сделать для них незабываемым. Мужчина позвал ведущую замуж, а она же, в свою очередь, согласилась.

Соломия Витвицкая об этом сообщила коротеньким роликом. На видео парочка обнималась и нежно целовала друг друга. Знаменитость держала в руках немалый букет красных роз, а Ситайло – маленькую коробочку, где, похоже, и было обручальное кольцо. Видео Витвицкая дополнила песней Светланы Тарабаровой – "Я кажу так", благодаря чему и стало ясно, что пара обручилась.

Соломия Витвицкая обручилась с возлюбленным-военным

Отметим, что впервые об отношениях с Алексеем Ситайлом ведущая заговорила осенью 2023 года, но избранника не торопилась показывать. Уже 25 февраля 2024-го Соломия Витвицкая впервые рассекретила возлюбленного. Избранником знаменитости оказался военный Алексей Ситайло.

Для Соломии Витвицкой этот брак станет вторым. Первым мужем ведущей был клипмейкер Влад Кочатков. Пара прожила в браке с ноября 2013 года до февраля 2021-го. Бывшие влюбленные развелись без скандалов и остались друзьями.

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