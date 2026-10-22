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Соломия Витвицкая эмоционально отреагировала на вражеские "прилеты" в Киеве: "Все разрушено вдребезги"
Знаменитость показала полностью уничтоженный магазин после обстрела, где она была накануне с маленьким сыном.
Украинская ведущая Соломия Витвицкая эмоционально отреагировала на вражеские «прилеты» в Киеве.
В ночь на 22 октября страна-агрессор РФ осуществила массированный обстрел столицы. Оккупанты обстреливали Киев ракетами и дронами. К сожалению, попаданий не удалось избежать. В минимум шести районах столицы зафиксированы повреждения.
Соломия Витвицкая эмоционально отреагировала на обстрел. Знаменитость говорит, что только 21 октября с маленьким сыном побывала в детском магазине, а уже 22 октября — там все полностью уничтожено. Ведущая призывает поддерживать украинский бизнес. Но самое главное — это беречь себя и родных.
«Только вчера были с Устимом в магазине детских товаров, и с утра такие ужасные новости. Там все вокруг разрушено вдребезги после российского обстрела, сам магазин, а еще „Эпицентр“, „Ашан“, Jusk. Давайте поддержим украинский бизнес. Все, что могу сказать… Берегите себя и родных», — выразилась знаменитость.
Напомним, с конца августа Россия терроризирует Киев и практически постоянно обстреливает город дронами и ракетами. К сожалению, случаются попадания, а киевляне постоянно находятся в укрытиях. Недавно певица Джамала рассказала о своих ночах в Киеве и ошарашила, как ее сыновья прячутся от обстрелов.