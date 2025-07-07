Соломия Витвицкая купила двухкомнатную квартиру в Киеве и рассекретила, за какие средства

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская ведущая Соломия Витвицкая купила квартиру в Киеве и рассекретила, за какие деньги.

У знаменитости был свой дом, когда находилась в браке с первым мужем Владом Кочатковым. Когда супруги развелись, а произошло это в 2021 году, то продали квартиру в Киеве, а также во Львове. Все средства они поделили пополам. Соломия Витвицкая арендовала жилье, но решилась приобрести собственное. В частности, знаменитость купила двухкомнатную квартиру в Киеве, где сейчас делает ремонт.

Ведущая в интервью Алине Доротюк говорит, что постоянно работает, поэтому средства у нее были. Правда, определенную сумму знаменитость все же одолжила.

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Квартира Соломии Витвицкой / © скриншот с видео

"После развода мы с Владом квартиру в Киеве и во Львове продали. В 2021 году мы продали недвижимость и деньги поделили пополам. Я как женщина, которая работает всегда, я имею право, наверное, на дом. Соответственно, эта квартира - она заработана моим ресурсом. Частично деньги также одолжены, но это мои средства", - заверила ведущая.

Соломия Витвицкая также добавила, что могла бы и не рассказывать о покупке квартиры. Однако ведущая считает, что она, как публичная личность, должна была это прокомментировать.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер переехала в новую квартиру, правда, арендованную. Артистка уже показала, как выглядит ее дом изнутри.