Гламур
117
1 мин

Соломия Витвицкая нежно поздравила жениха с важным праздником и показала их ранее невиданные фото

Соломия Витвицкая растрогала своих подписчиков в Instagram романтичным поздравлением с днем рождения для военного-жениха

Анастасия Гребешко
Соломия Витвицкая с женихом

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведущая Соломия Витвицкая трогательно поздравила с днем рождения своего жениха - военнослужащего Алексея Ситайла. 25 февраля она опубликовала в Instagram подборку общих фото и обратилась к любимому с теплыми словами.

В своем сообщении ведущая откровенно написала о том, как их отношения проходят испытания расстоянием во время войны, и подчеркнула, что истинные чувства способны преодолевать любые километры.

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Много лет тебе, любимый. Мы знаем, что такое расстояние. Знаем, как это считать дни до встречи. Те времена научили нас главному: если сердце рядом, километры бессильны. Я горжусь тобой. Твоим мужеством. Твоей внутренней силой. И в то же время твоей нежностью, которую ты позволяешь мне видеть. Ты умеешь быть сильным для мира и теплым для своих. Будь счастлив. А я рядом», - написала Витвицкая.

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Алексей Ситайло имеет звание капитана ВСУ. До начала полномасштабного вторжения он работал судьей, однако с первых дней великой войны добровольно встал на защиту страны. Несмотря на ранения и контузии, он продолжает службу.

В феврале 2025 года пара сообщила о помолвке. Витвицкая не скрывает, что гордится выбором любимого и всячески поддерживает его на фронте.

Напомним, украинский певец Виталий Козловский трогательно поздравил с днем рождения сына и подготовил для него оригинальный подарок.

117
