Соломия Витвицкая откровенно заговорила о весе во время беременности и сколько кило уже набрала

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская ведущая Соломия Витвицкая, которая ждет рождения первенца, откровенно заговорила о весе во время беременности.

Знаменитость решила пообщаться с подписчиками в Instagram-stories. Ведущей задали немало вопросов, в том числе и о весе. Фанаты поинтересовались, сколько Соломия Витвицкая набрала кило, потому что выглядит так, будто бы похудела.

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Знаменитость заверила, что ее вес не снизился. Однако звезда и немного набрала. По словам Соломии Витвицкой, она поправилась на 3-4 кг. Ведущая также поделилась, что в начале беременности ее мучил токсикоз, так что было не до еды. Сейчас знаменитость иногда беспокоит изжога.

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«Кстати, не похудела, но набрала пока немного — около 3-4 кг. Но врачи говорят, что если были запасы до беременности, то можно вообще ничего не набрать. Сначала был токсикоз и не особо хотелось есть, а сейчас иногда изжога и ощущение сытости — поэтому тоже не особо хочется есть», — призналась ведущая.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно Соломия Витвицкая заговорила о партнерских родах. Ведущая также призналась, где именно будет рожать.

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