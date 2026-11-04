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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
2 мин

Соломия Витвицкая ответила, планирует ли выезжать из Украины с одномесячным сыном на зиму

Ведущая объяснила, почему остается в Киеве.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Соломия Витвицкая с сыном

Соломия Витвицкая с сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая рассказала, задумывается ли над эмиграцией за границу после рождения сына Устима.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и перебои с электро- и водоснабжением, звезда не планирует покидать Украину. Ведущая, которая больше месяца назад впервые стала мамой, заверила, что они с малышом остаются дома.

По словам Соломии, она позаботилась об альтернативных источниках питания в квартире, поэтому отсутствие света не создает для семьи критических трудностей. Значительно сложнее, призналась Соломия, было бы обходиться без водоснабжения.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Много спрашивают, не планирую ли выезжать из Киева. Пока мы с Устимом остаемся дома и верим в ВСУ, ПВО и победу Украины. Без света можно прожить, имея подстанции даже с маленьким ребенком. Проблем нет. А вот без воды гораздо хуже. Но главное, чтобы мы поддерживали друг друга. Была объединенность и сплоченность. Увидим, как будут дальше развиваться события, но сейчас мы здесь», — подчеркнула Витвицкая.

В то же время, телеведущая не берется прогнозировать, как будут складываться обстоятельства в дальнейшем. Она отметила, что решения будут зависеть от развития событий, но ее приоритет — оставаться дома и воспитывать сына в Украине.

К тому же, уже более полутора года Соломия обустраивает новую квартиру и постепенно завершает там ремонт. В будущем ведущая планирует переехать в новое семейное жилье вместе с сыном.

Напомним, недавно блогер Монро выехала из Украины и язвительно ответила, как ей это удалось с мужским паспортом во время войны.

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