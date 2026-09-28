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Соломия Витвицкая показала новорожденного сына и рассказала, чему сейчас учится в роддоме
Ведущая показала, как проходят её первые дни с малышом, и призналась, что осваивает новые навыки материнства.
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая после рождения первенца рассказала, как проходят её первые дни в роддоме и как она привыкает к роли мамы.
46-летняя Соломия Витвицкая сейчас полностью сосредоточена на новом этапе жизни. Ведущая не скрывает, что материнство для неё — совершенно новый опыт. Теперь ей приходится осваивать немало практических навыков. В частности, знаменитость учится правильно держать младенца. Также она осваивает уход за малышом и грудное вскармливание. В этом ей помогают специалисты роддома.
«Так спокойно и приятно осознавать, что рядом есть специалисты», — написала ведущая в соцсетях.
Витвицкая призналась, что сейчас проходит своеобразные практические курсы для родителей. То, о чём раньше она могла только читать или слышать от других, теперь приходится осваивать самостоятельно. Ведущая учится умывать младенца, правильно организовывать кормление и выполнять другие ежедневные процедуры.
Параллельно с этим Соломия постепенно делится с поклонниками своими буднями после родов. На фотографиях она запечатлена рядом с малышом и показывает особые моменты первых дней, проведённых вместе. Ведущая также не спешит раскрывать одну из главных деталей — имя ребенка.
Пока знаменитая мамочка наслаждается новым статусом и не отказывает себе в любимых лакомствах. Среди прочего, в её рационе можно увидеть суши.
Напомним, недавно Соломия Витвицкая опубликовала новые фото с новорожденным сыном и раскрыла его рост и вес.