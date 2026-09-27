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- Гламур
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Соломия Витвицкая показала новые фото с новорожденным сыном и рассекретила его рост и вес
Соломия Витвицкая впервые стала мамой 26 сентября. Знаменитость постепенно делится подробностями своих родов.
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая показала новые фото с новорожденным сыном.
Знаменитость 26 сентября впервые стала мамой. В одном из частных роддомов Киева звезда родила сына. А это же ведущая постепенно делится подробностями своих родов. В частности, Соломия Витвицкая показала новые фото с новорожденным сынишкой.
Ведущая показала крошечные ножки малыша. Также знаменитость поделилась фотографией, на которой сынишка была изображена в детском боди. Правда, малышу еще необходимо подрасти, поскольку наряд для него слишком велик.
Соломия Витвицкая пока что полностью не показывает сына и скрывает его лицо. Также знаменитость держит интригу и не раскрывает, как она назвала малыша. Ведущая рассекретила, что мальчик появился на свет в 14:45. Сын знаменитости родился с весом 4020 граммов и с ростом 58 сантиметров.
Отметим, Соломия Витвицкая заранее готовилась к появлению малыша. Ведущая активно делала ремонт в новой квартире, куда вскоре переедет. Знаменитость уже показывала детскую комнату, которую готовила для сынишки.