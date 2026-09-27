Соломия Витвицкая показала новые фото с новорожденным сыном и рассекретила его рост и вес

Соломия Витвицкая с мужем / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая показала новые фото с новорожденным сыном.

Знаменитость 26 сентября впервые стала мамой. В одном из частных роддомов Киева звезда родила сына. А это же ведущая постепенно делится подробностями своих родов. В частности, Соломия Витвицкая показала новые фото с новорожденным сынишкой.

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Новорожденный сын Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведущая показала крошечные ножки малыша. Также знаменитость поделилась фотографией, на которой сынишка была изображена в детском боди. Правда, малышу еще необходимо подрасти, поскольку наряд для него слишком велик.

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Новорожденный сын Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая пока что полностью не показывает сына и скрывает его лицо. Также знаменитость держит интригу и не раскрывает, как она назвала малыша. Ведущая рассекретила, что мальчик появился на свет в 14:45. Сын знаменитости родился с весом 4020 граммов и с ростом 58 сантиметров.

Пост Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Отметим, Соломия Витвицкая заранее готовилась к появлению малыша. Ведущая активно делала ремонт в новой квартире, куда вскоре переедет. Знаменитость уже показывала детскую комнату, которую готовила для сынишки.

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