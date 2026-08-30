Соломия Витвицкая показала праздник в честь будущего сына: Тарабарова подготовила сюрприз

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Телеведущая Соломия Витвицкая, которая готовится впервые стать мамой, показала видео с вечеринки «Baby shower» в честь будущего сына, которую для неё устроили близкие подруги.

Праздник стал для ведущей приятным сюрпризом. На него собрались ее самые близкие люди. Некоторые гости приехали из других городов и даже стран. Для будущей мамы подготовили праздничную фотозону. Не обошлось без воздушных шариков и тематического торта. Особым подарком для Соломии стал блокнот с пожеланиями её будущему сыну.

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«Baby shower, который я точно запомню навсегда. Мои подруги съехались из разных городов и даже стран, чтобы обнять нас с малышом, пожелать ему самого главного и просто побыть рядом», — поделилась Витвицкая.

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Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с подругами / © instagram.com/solomiyavitvitska

Организацией тёплого семейного праздника занимались певица Светлана Тарабарова иЕкатерина Орлова. Подруги продумали детали вечеринки и приготовили для Соломии символический десерт — голубой торт в честь будущего мальчика. Витвицкая также показала кадры с гостями и поделилась эмоциями от встречи.

«Светлана и Екатерина устроили для меня невероятно тёплый день. И теперь у меня есть ещё и блокнотик с пожеланиями для нашего сыночка, которые он когда-нибудь обязательно прочитает», — рассказала телеведущая.

Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия призналась, что особенно ценит возможность разделить этот важный период жизни с близкими людьми. Она поблагодарила подруг за сюрприз, любовь и день, который хочется сохранить в памяти.

Напомним, недавно беременная Соломия Витвицкая показала, как проходят её будни в декрете, и рассказала о важных изменениях.

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