Соломия Витвицкая показала себя в юности и ошеломила, как изменилась: "Была такой стройной и милой"

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведущая ТСН и журналистка Соломия Витвицкая на фото показала себя в юности и ошеломила, как изменилась.

В частности, архивным снимком знаменитость поделилась по случаю Дня молодежи, который празднуют 12 августа. Ведущая уже не помнит, когда точно был сделан снимок, но вполне вероятно, что около 20 лет назад. Соломия Витвицкая, у которой тогда были короткие черные и вьющиеся волосы, позировала на Майдане Независимости в красном платье в цветочный принт.

Также ведущая опубликовала и свежее фото. Одни пользователи отметили, что знаменитости идут годы, а другие, что она изменилась до неузнаваемости. Сама же Соломия Витвицкая призналась, что раньше комплексовала относительно своей внешности, а сейчас считает, что была тогда очень стройной и милой.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

"Вот две киевские фотографии: одна сделана на Майдане Независимости, другая - на Контрактовой площади. Между ними, не скажу сколько, но, возможно, два десятилетия. И знаете, что интересно? Кто-то пишет, что выгляжу лучше, чем тогда, а кто-то, что меня совсем не узнать! А еще интересно, что тогда находила в себе кучу недостатков, а сейчас вижу, что была такой стройной и милой", - призналась ведущая.

