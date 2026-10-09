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Соломия Витвицкая показалась с новорожденным сыном и призналась, какими были первые недели материнства.
Знаменитость не скрывает, что еще учится быть матерью.
Украинская ведущая Соломия Витвицкая показалась с новорожденным сыном и призналась, как для нее проходят первые недели материнства.
В своем Instagram знаменитость поделилась семейными фотографиями. В частности, ведущая показала серию снимков, где она и прогуливалась с Устимом, и ездила в авто, и наслаждалась временем дома. Вместе с тем, Соломия Витвицкая высказалась о материнстве. Хотя после родов прошло несколько недель, но ведущая честно признается, что до сих пор учится быть мама. Особенно тяжело звезде дается грудное вскармливание.
«Я еще учусь быть мамой. Устим учится быть нашим сыном. А мы все трое — знакомимся с этой новой жизнью. Грудное вскармливание тоже оказалось отдельной наукой: прикладывание, лактация, бессонные ночи, миллион вопросов и постоянное — а все ли я делаю правильно? — делится ведущая.
Вместе с тем, Соломия Витвицкая понимает, что не может все сразу уметь. Главное — это быть рядом с сыном, прислушиваться к малышу и постепенно адаптироваться. Хотя материнство и дается поначалу нелегко, но ведущая уверяет, что очень счастлива.
«Видимо, главное, что я поняла за это время: не надо сразу все уметь. Надо просто быть рядом, слушать своего малыша и постепенно находить свой ритм. Мы еще адаптируемся. И это очень красивый, чуть-чуть хаотичный и невероятно счастливый процесс», — отметила ведущая.
Напомним, недавно Соломия Витвицкая восхитила фото с мужем-военным. Также ведущая вспомнила особенный момент, который произошел во время выписки из роддома.