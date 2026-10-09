Соломия Витвицкая показалась с новорожденным сыном и призналась, какими были первые недели материнства.

Соломия Витвицкая с новорожденным сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская ведущая Соломия Витвицкая показалась с новорожденным сыном и призналась, как для нее проходят первые недели материнства.

В своем Instagram знаменитость поделилась семейными фотографиями. В частности, ведущая показала серию снимков, где она и прогуливалась с Устимом, и ездила в авто, и наслаждалась временем дома. Вместе с тем, Соломия Витвицкая высказалась о материнстве. Хотя после родов прошло несколько недель, но ведущая честно признается, что до сих пор учится быть мама. Особенно тяжело звезде дается грудное вскармливание.

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Соломия Витвицкая с новорожденным сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Я еще учусь быть мамой. Устим учится быть нашим сыном. А мы все трое — знакомимся с этой новой жизнью. Грудное вскармливание тоже оказалось отдельной наукой: прикладывание, лактация, бессонные ночи, миллион вопросов и постоянное — а все ли я делаю правильно? — делится ведущая.

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Соломия Витвицкая с новорожденным сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

Вместе с тем, Соломия Витвицкая понимает, что не может все сразу уметь. Главное — это быть рядом с сыном, прислушиваться к малышу и постепенно адаптироваться. Хотя материнство и дается поначалу нелегко, но ведущая уверяет, что очень счастлива.

Соломия Витвицкая с новорожденным сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Видимо, главное, что я поняла за это время: не надо сразу все уметь. Надо просто быть рядом, слушать своего малыша и постепенно находить свой ритм. Мы еще адаптируемся. И это очень красивый, чуть-чуть хаотичный и невероятно счастливый процесс», — отметила ведущая.

Напомним, недавно Соломия Витвицкая восхитила фото с мужем-военным. Также ведущая вспомнила особенный момент, который произошел во время выписки из роддома.

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